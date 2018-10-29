الحبس عاما لسائق قبل طفلة فى الشارع بالطالبية

29 أكتوبر 2018 - 12:05 م

عاقبت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى وعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، سائق، بالحبس سنة، لاتهامه بهتك عرض طفلة "5" سنوات، وتقبيلها بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة.

وكان المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، أحال القضية رقم12235 لسنة 2018 جنايات الطالبية، للمحكمة الجنائية المتهم فيها صبري حسن عل عشرى "محبوس" 60 سنة، سائق، لأنه في يوم 12 مايو 2017، هتك عرض المجنى عليها مودة عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ، "5" سنوات، بالقوة بان استوقفها حال سيرها بالطريق العام وأمسك بيدها وقبلها، واستدراجها لمحل سكنه وهتك عرضها.

بداية الواقعة عندما تبلغ من لقسم شرطة الطالبية من فاتن إسماعيل محمد عمران 39 سن محامية، بقيام المتهم باحتضان المجنى عليها وتقبيلها بالطريق العام والانتقال لمكان تواجده تم ضبطه، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتقبيله للمجنى عليها من خدها واثبتت التحريات صحة الواقعة.