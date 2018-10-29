» جريمة قتل مروعة ضحيتها سعوديتان في أمريكا

29 أكتوبر 2018 - 12:07 م

أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في ولاية نيويورك الأمريكية، فيما أكدت القنصلية السعودية في نيويورك أنها تتابع مع السلطات الأمريكية التحقيق عن كثب.

وقالت الشرطة الأمريكية إنه تم العثور على جثتي السيدتين في نهر هدسون بولاية نيويورك الأمريكية الأربعاء الماضي.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على الجثتين مقيدتين على شاطئ النهر في منطقة ريفرسايد بارك في نيويورك، وأن التحقيق مستمر لمعرفة أسباب الجريمة.

وأكدت الشرطة أن إحدى الضحيتين تبلغ 16 عاما والثانية 22 عاما، وهما شقيقتان وتقيمان في فيرفاكس بولاية فيرجينيا.

وأضافت الشرطة أن المياه جرفت الجثتين إلى الشاطئ، وكانتا مقيدتين بشريط لاصق ووجها الجثتين متلاصقان، دون ظهور أي علامات واضحة على تعرض القتيلتين لأي صدمات، وكانتا في ملابسهما الكاملة.

وذكرت مصادر لقناة "CBS2 " الأمريكية، أن الشرطة ترجح انتحار الفتاتين بالقفز من أعلى جسر جورج واشنطن.