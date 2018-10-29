لحظة وصول "السيسى" القصر الفيدرالي فى ألمانيا

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وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أول نشاطاته لثاني أيام زيارته بالعاصمة الألمانية برلين إلى القصر الاتحادي الفيدرالي.

ويبدأ الرئيس السيسي برنامجه اليوم بلقاء مع الرئيس الألمانى فرانك  فالتر شتاينماير، بمقر الرئاسة الألمانية، كما يلتقي مع رئيس البرلمان الألمانى "البوندستاج" بمقر البرلمان.

و"البوندستاج" وهو الغرفة الأعلى ويوازى فى مصر مجلس النواب، ويعد جهة التشريع والرقابة على عمل الحكومة.

ويصدر النواب فى"البوندستاج" القرارات الخاصة بالميزانية الاتحادية ومهام جيش الدفاع الألماني في خارج البلاد.

ويقع البرلمان الألماني "البوندستاج"وسط العاصمة برلين بالقرب من بوابة براندنبورج الشهيرة، ويتقلد رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج" ثانى أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي.

كما يلتقي الرئيس السيسى، مع وزيرى الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادى الألمانى.

ويختتم الرئيس السيسى نشاطه اليوم، بلقاء مهم مع كبرى الشركات الألمانية، لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر.

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