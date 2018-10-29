"الزمالك" يهدى درع النادى لسفير مصر بكوت ديفوار

29 أكتوبر 2018 - 12:17 م

تهدى بعثة نادى الزمالك برئاسة هانى زادة، درع النادى إلى السفير محمد فاروق الحمزاوى بكوت ديفوار، خلال الزيارة التى ينظمها وفد الفريق له، نظرًا لما قدمه للبعثة البيضاء خلال فترة تواجدهم للمشاركة فى البطولة الأفريقية لليد التى توج الأبيض بلقبها.

وتوج فريق اليد بالنجمة الأفريقية رقم 11 فى تاريخه، بالفوز على الأهلى بنتيجة 27 /25 فى نهائى البطولة التى اختتمت مساء أمس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة ظهر غدٍ الثلاثاء، على متن الخطوط التونسية.