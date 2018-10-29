» قتلى ومصابين فى تفجير انتحارى بأفغانستان

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تفجير

أفغانستان

انتحاري

كابل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون في تفجير انتحاري اليوم، وقع بالقرب من مقر المفوضية المستقلة للانتخابات في العاصمة الأفغانية كابل، حسب قناة "تولو نيوز" الأفغانية.

وأكدت الشرطة في العاصمة كابل للقناة مقتل أحد عناصرها في هجوم نفذه انتحاري راجل بحزام ناسف.

فيما ذكر مصدر في اللجنة الانتخابية للقناة ذاتها، أن رجل أمن ومدني قتلا في الهجوم، وأصيب خمسة من موظفي اللجنة بجروح.

وكانت الشرطة الأفغانية، قد أعلنت صباح اليوم أن انتحاري فجر نفسه قرب سيارة أحد العاملين في اللجنة كانت متوقفة قرب نقطة تفتيش للشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل بصير مجاهد، "الانفجار نفذه انتحاري راجل بحزام ناسف، كان بصدد استهداف حافلة صغيرة تابعة لمفوضية الانتخابات وتم التعرف عليه من قبل الشرطة، قبل أن يقدم على تفجير نفسه على بعد 20 مترا من مقر المفوضية".

وحسب مجاهد، فقد وقع التفجير في حوالي الساعة 8.15 بالتوقيت المحلي، فيما لم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتزامن الهجوم مع جمع صناديق الاقتراع الذي جرى في 20 أكتوبر الجاري، لنقلها إلى داخل الموقع المحصن لمفوضية الانتخابات.


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