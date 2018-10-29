» اعتراف خطير من الزراعة عن "القمح"

29 أكتوبر 2018 - 12:22 م

أكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها مشكلة في القمح وبعض المحاصيل الزيتية والعلف، قائلاً:"إننا نعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية من هذه المحاصيل وليس الاكتفاء الذاتي منها والذي يحتاج عدة عوامل لتحقيقه".

وأضاف في لقاء مع فضائية "تن"، اليوم الإثنين، أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا وهو عامل خطير يؤثر على كل برامج التنمية للدولة ويضغط عليها، متابعا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة مع الزملاء في مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء للنهوض بالمحاصيل وعدم حدوث مشكلة غذائية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مشروع استصلاح مليون ونصف فدان سيكون له دور كبير في تقليل الفجوة الاستيرادية للمحاصيل.

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