  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
أبو تريكة

تأجيل محاكمة أبوتريكة بالتهرب الضريبي

السيسي

لحظة وصول "السيسى" القصر الفيدرالي فى ألمانيا

أرشفية

تفاصيل اشتباك حارس مرمى الأهلي مع حسام البدري

10 قتلى في انفجار سيارة شرق بغداد

القبض على مرتكبى واقعة انفجار سيارة ضابط حلوان

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

«العميد» يلوح بالاستقالة من منصبه

صورة الخبر

تعليق صادم من موقع ليفربول على تسريحة "صلاح"

النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب

النائب العام السعودى يصل تركيا لبحث مقتل "خاشقجي"

الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس "السيسى" بشأن الإسكان الاجتماعي

ماليزيا: العثور على قطعة حطام في تنزانيا من الطائرة المفقودة

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة

لاعبي المنتخب

"أجيرى" يعلن قائمة الفراعنة المحليين فى هذا الموعد

بالفيديو..

اعتراف خطير من الزراعة عن "القمح"

آخر الأخبار

حامد عبد الدايم
حامد عبد الدايم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

النفيسي: يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

#

وباء خطير ينتشر في جميع أنحاء أمريكا

#

تعرف على مصاريف الجامعات الخاصة: الطب بـ70 ألف

#

بالفيديو.. كيف تفقدين وزنك بـ"عين الجمل"؟

الزراعة

تن

القمح

حامد عبد الدايم

أكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها مشكلة في القمح وبعض المحاصيل الزيتية والعلف، قائلاً:"إننا نعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية من هذه المحاصيل وليس الاكتفاء الذاتي منها والذي يحتاج عدة عوامل لتحقيقه".

وأضاف في لقاء مع فضائية  "تن"، اليوم الإثنين، أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا وهو عامل خطير يؤثر على كل برامج التنمية للدولة ويضغط عليها، متابعا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة مع الزملاء في مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء للنهوض بالمحاصيل وعدم حدوث مشكلة غذائية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مشروع استصلاح مليون ونصف فدان سيكون له دور كبير في تقليل الفجوة الاستيرادية للمحاصيل.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جريمة قتل مروعة ضحيتها سعوديتان في أمريكا
» اعتراف خطير من الزراعة عن "القمح"
» قتلى ومصابين فى تفجير انتحارى بأفغانستان
» بالفيديو.. إليسا تؤدي وصلة رقص فى عيد ميلادها
» تعرف على كابتن الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» بالصور.. الأجزاء الأولى المنتشلة لـ«الطائرة الإندونيسية المنكوبة»
» الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والرجاء المغربي
» بالصور.. مستقبل وطن يوزع حقائب المدرسية على طلاب مدارس السلام
» «صلاح» ينعى ضحايا تحطم طائرة رئيس نادى «ليستر سيتى»
» عقوبات قاسية من الأولمبية ضد الزمالك
» مفاجآت جديدة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس