"تاكسى" بالمجان لـ ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام

29 أكتوبر 2018 - 12:29 م

قال كريم الشمندي، صاحب مبادرة "تاكسي بالمجان" في بني سويف: "خصص التاكسي لتوصيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام مجانًا، وأن الغلابة هم اللي بيحسوا ببعض، ولازم كل أخ يشعر بأخوه".

وأضاف في مداخلة ببرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، مع عمرو عبد الحميد: "كفاية عليا دعوات الناس، ودي أحسن من كل الفلوس، وأنا متجوز، وأي شخص هيركب هيقولي معييش فلوس هوصله ببلاش".

ورد عمرو عبد الحميد قائلا: "أنت نموذج رائع، وليا الشرف أني بكلمك، وأنت تستحق التحية والتكريم يا كريم، شاب شهم ومحترم وصاحب مبادرة رائعة".