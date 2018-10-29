  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:21 م
بحث متقدم
عبدالخالق فاروق

إخلاء سبيل عبد الخالق فاروق

مولود جاويش أوغلو

أول تصريح تركي بعد زيارة النائب العام السعودي لإسطنبول

الكهرباء

حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء

أبو تريكة

تأجيل محاكمة أبوتريكة بالتهرب الضريبي

السيسي

لحظة وصول "السيسى" القصر الفيدرالي فى ألمانيا

أرشفية

تفاصيل اشتباك حارس مرمى الأهلي مع حسام البدري

10 قتلى في انفجار سيارة شرق بغداد

القبض على مرتكبى واقعة انفجار سيارة ضابط حلوان

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

«العميد» يلوح بالاستقالة من منصبه

صورة الخبر

تعليق صادم من موقع ليفربول على تسريحة "صلاح"

النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب

النائب العام السعودى يصل تركيا لبحث مقتل "خاشقجي"

في رحاب .. مولانا العلامة إسماعيل صادق العدوي

وجهة نظر

أحمد زكريا عبداللطيف
أحمد زكريا عبداللطيف

د. أحمد زكريا عبداللطيف

أخبار متعلقة
#

التشخيص الجيني السريع للبكتريا الممرضة للإنسان

#

النائب العام يحيل بلاغًا يتهم "صفوان ثابت" بالغش للتحقيق

#

محافظ كفر الشيخ: سنجري مسابقات لتحفيز العمال على الانضباط

#

«هنية» يزور ابنة شقيقه والمصابين في «مسيرات العودة»

إن من عباد الله أناساً اختارهم ليكونوا مصابيح هدى ومشاعل نور، تتوق الأرض لتراب أقدامهم، وتحن السماء إلى طلعتهم، فهم أناس سرائرهم كعلانيتهم بل أحلى.. وأفعالهم كأقوالهم بل أجلى.. ترتفع المناصب بهم.. وتبكي مر البكاء لفراقهم.. فهم يزينون الكراسي.. وهم أزهد الناس فيها.. يصدعون بالحق ولو كان مراً، لا يتملقون أحداً مهما كان على حساب دينهم وضمائرهم.
- ومن هؤلاء العظماء فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي - رحمه الله رحمة واسعة - فقد كان الشيخ قوياً في الحق، زاهداً في الدنيا.. ضارباً المثل الصادق للعلماء الربانيين.
فمازال الأزهر منبعا للعلماء الربانيين الذين يصدعون بقول الحق مهما كلفهم ذلك من تضحيات غالية،وبرغم حزننا على تساقط بعض العلماء والدعاة ،الذين كنا نحبهم ونتعلم منهم،إلا أن النجوم المضيئة في سماء الأزهر تبدد كل ظلام،وتطهر كل رجس،ومازال مشايخنا النابهون قديما وحديثا يذودون عن حياض الإسلام بكل جسارة،فأمثال الشيخ أحمد شاكر ووالده وأخيه،والشيخ جادالحق،والشيخ كشك،والشيخ عمر عبدالرحمن،والشيخ الغزالي والراوي وغيرهم كثرة كاثرة.
وفي وسط تلك النجوم يأتي مولانا الشيخ إسماعيل صادق العدوي،
الذي شرفت بسماعه والتعلم منه في الجامع الأزهر في فترة التسعينيات أثناء دراستي في دار العلوم،ولكم تأثرت به خطابة وبلاغة وقوة وجرأة في الحق،بأسلوب ساخر مع خفة ظل رائعة.
رأيته قوي البنية،قصير القامة،صاحب صوت أجش قوي يضغط على الحروف كأنها تنفجر انفجارا،فتوقظ الضمائر،وتحي القلوب،وكنت أقلده فترة من عمري أثناء خطابتي للجمعة.
وإن أنسى ،فلا أنسى يوم الحرب الصليبية على البوسنة ،وقد حضرت الألوف الحاشدة تستمع خطبة الشيخ،فإذا به نار محرقة،وقوة غاضبة أججت الحماس،وفجرت المآقي بالدموع،وشفت الصدور،وإذا بالجموع تهتف مكبرة داعية لفتح باب الجهاد،وكان يوما مشهودا من أيام الأزهر.
ومن مواقفه المشهودة موقفه من شهادات الاستثمار ورده على المفتي وقتها د سيد طنطاوي، وقولته المأثورة عن المفتي: (قد لوث العمامة البيضاء بالمال الحرام)، وقد لقي الشيخ العنت لأجل ذلك فقد نقل من الجامع الازهر إلى جامع مصطفي محمود بعد أن تولي الشيخ طنطاوي مشيخة الأزهر، فطفق ينتقم من معارضيه ومنهم د علي أحمد الخطيب فقد أزاحه عن رئاسة تحرير مجلة الأزهر.
ومن مواقفه الرائعة عندما أقيم مهرجان المسرح التجريبي في أوائل التسعينيات،واستهزيء فيه بالكعبة المشرفة وصعدت راقصة ترقص فوق مجسم لها، فزأر أسدنا بمهاجمة المهرجان والقائمين عليه وطالب بمحاكمة القائمين عليه، وعلي رأسهم وزير الثقافة فاروق حسني،وقد أشاد بموقف شيخنا وغيرته الشيخ عبد الله الخطيب علي صفحات آفاق عربية وذكر أنه الوحيد من الأزهر الذي انتفض ضد المسرحية!
وقد كان الشيخ يعقد جلسات العلم في داره خلف الجامع الأزهر بعد أن ينتهي من درس الإثنين والأربعاء، ولا ينسي طلابه إلى الآن مذاق القرفه بالحليب التي تقدم للحضور، وحرص الشيخ على مصافحة الحضور كلهم عند الانصراف.
ومن مواقفه الطريفة أنه في إحدى حلقات التفسيركان يفسر قوله تعالى: (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) الأعراف: 34 في درس التفسير الذي كان يلقيه كل يوم اثنين، وكان ذلك مساء يوم الاستفتاء على تجديد فترة ولاية الرئيس مبارك الثالثة، وأراد الرجل أن يتكلم في الموضوع ولو تعريضا، ولكن الآية التي يفسرها لا تمت من قريب أو بعيد بالسياسة، فاحتال الرجل بذكاء الأزهري المحنك، فقال: كنت أركب القطار مع فضيلة الشيخ البنا رحمه الله، وجاءت محطة وصولنا، فقال لي الشيخ البنا: يا شيخ إسماعيل، القطار والسفر كالحياة والموت والمناصب، إذا جاءت محطتك لا بد من نزولك، ثم أخذ الشيخ إسماعيل صادق العدوي يركز ويشدد ويعيد ويكرر، على هذا المعنى بهذه العبارة، قائلا باللغة العامية:
يعني إذا جت محطتك انزل، كفايه علينا كده انزل، خلاص محطتك جت (جاءت) انزل، ولا عايز تركب محطتك ومحطة غيرك!!
وقد ضج المسجد بالضحك وقد وصلهم المعنى الذي يريده الشيخ، إلا رجل ساذج مسكين، قال: الله يرحمه، فسأله الشيخ العدوي: هو مين؟ قال الرجل: الشيخ البنا، فقال الشيخ العدوي بغيظ: ويرحمك انت كمان!!
وقبل وفاته بعدة أعوام انتقل إلى منزل جديد وصغير، وأوقف البيت الكبير معهدا أزهريا.
وقد لبى نداء ربه يوم الأربعاء 23 رمضان سنة 1418 هـ الموافق 21 يناير 1998، وصُليَ عليه بالجامع الأزهر صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر الخميس، وشيعت جنازته من الجامع الأزهر الشريف إلى مدفنه بمقبرة المجاورين محمولا على أعناق مريديه وتلاميذه وأحبابه، رافضين حمل النعش في السيارة المخصصة، ومشوا خلفه من الجامع الأزهر حتى مقبرته، كما كان دأبهم معه عندما يمشون خلفه من الجامع الأزهر إلى بيته لحضور مجالسه ودروسه العطرة، وقد خسرنا بفقده عالما عاملا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «شبانة» يعلن موعد فتح باب الترشح لـ"النقاد الرياضيين"
» مفاجأة.. الاستخبارات البريطانية علمت بمقتل "خاشقجي"
» جريمة قتل مروعة ضحيتها سعوديتان في أمريكا
» اعتراف خطير من الزراعة عن "القمح"
» قتلى ومصابين فى تفجير انتحارى بأفغانستان
» بالفيديو.. إليسا تؤدي وصلة رقص فى عيد ميلادها
» تعرف على كابتن الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» بالصور.. الأجزاء الأولى المنتشلة لـ«الطائرة الإندونيسية المنكوبة»
» الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والرجاء المغربي
» بالصور.. مستقبل وطن يوزع حقائب المدرسية على طلاب مدارس السلام
» «صلاح» ينعى ضحايا تحطم طائرة رئيس نادى «ليستر سيتى»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:14 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس