روتاري كايرو هايتس ينظم زيارة لدار مسنين الأمل بالقاهرة

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روتاري

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تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية 2451 قام نادي روتاري كايرو هايتس برئاسة مي مغاوري بزيارة دار للمسنين الأمل بالنزهة الجديدة حيث تقيم 15 سيدة مقعدة.

وقالت مي مغاوري رئيس روتاري كايرو هايتس إن النادي بتزويدهم ببعض المستلزمات الطبية اللازمة لاحتياجاتهم اليومية.

وأكدت مغاوري استمرار  دعم الدار وتزويدهم بباقي المستلزمات وقضاء يوم كامل معهم وتم عمل حفلة ترفيهية وتقديم أغاني من التراث القديم من خلال عضو النادي الفنانة حنان عادل وشاركوا الغناء معها وتم وعدهم بلقاء آخر في نهاية كل شهر.

 


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