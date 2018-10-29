غدًا.. «ماريوت هيلز» تعقد مؤتمر دعم «السياحة والاستثمار»

29 أكتوبر 2018 - 02:32 م

يٌعقد مساء غدٍ الثلاثاء، مؤتمر "دعم السياحة والاستثمار"، لمساندة جهود الدولة المصرية، نحو خطوات الإصلاح الاقتصادى، وجذب السياحة وتهيئة المناخ الإيجابى للمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم فى الشارع المصرى وسط أجواء الاستقرار والبيئة الجاذبة له والاهتمام الفعال من جانب الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة.

ويشهد المؤتمر إطلاق استراتيجية "الإيكو هاوسنج"، بمشاركة وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء د. محمد شاكر، ووزير التجارة والصناعة، د.عمرو نصار، ونائب وزير الإسكان المهندس خالد عباس، ومحافظ الأسكندرية، وممثلين عن وزارة الاستثمار.

كما يشارك أيضًا المهندس عبد العزيز قنصوه، محافظ الأسكندرية، واللواء مجدى الغربلى، محافظ مطرسى مطروح، واللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابق، رئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات، كما وجهت الدعوة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى.

فى السياق ذاته يشارك أيضًا الفنان محمد إمام، والفنان شريف منير، والكابتن محمد شوقى، وأحمد سمير فرج، فيما وجهت الدعوة أيضا لسفراء عدد من الدولة الأوربية والعربية،حيث من المنتظر أن يعقد المؤتمر فى تمام الساعة السادسة يوم الثلاثاء، بفندق ماريوت مينا هاوس بالهرم فى محافظة الجيزة.

ويشهد المؤتمر،أيضا كشف شركة ماريوت هيلز للتكنولوجيا والتطوير العقارى، فى إطار دعم رؤى الاستثمار عن أجهزة جديده تخدم توجهات الدولة المصرية فى توليد المياه بطريقة "التكثيف" بأحجام مختلفة وقدرات مختلفة تبدأ من 30 لتر مياه نظيفة يوميا وتعتمد في عملها علي الطاقه الشمسية، ويمكنها أيضا أن تعمل بالكهرباء العادية ولا تستهلك سوي مقدار ما يستهلكه مصباح كهربائي واحد، وهو التوجه الذى تعمل فى إطار الدولة المصرية مؤخرًا نحو العمل فى اتجاه توفير البدائل ومصادر جديدة لتوليد الكهرباء والمياه.

ويأتى هذا المؤتمر فى إطار الجهود التى تبذل من جانب كل مؤسسات الدولة المصرية على مختلف توجهاتها لدعم سبل الاستثمار فى مصر، وجذب السياحة، والسعى للتغلب على إشكاليات الفترة الماضية، خاصة بعد الاستقرار الذى تنعم به بمصر بشكل دائم، وتعمل فى إطار خطوات إصلاحية اقتصادية شهدت بإيجابياتها وتطورها كبرى المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم.