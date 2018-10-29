شاهد.. الصدفة تجمع صلاح بنجوم البريميرليج في مطعم

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جمع مطعم شهير بلندن نجوما عالميين بالدوري الإنجليزي أبرزهم النجم محمد صلاح لاعب منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، إضافة إلى زميلة تشامبرلين وأندرى جراى مهاجم واتفورد.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" أن أليكس أوكسلايد تشامبرلين، لاعب وسط ليفربول، تواجد بأحد مطاعم "لندن" برفقة صديقته بيرى ادواردز، ويعانى اللاعب من طول فترة انتظاره للعودة إلى الملاعب بعد الإصابة القوية التى تعرض لها فى الركبة أواخر الموسم الماضى.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح فوجئ بتواجد تشامبرلين وصديقته داخل المطعم الذى يقدم المأكولات الآسيوية والإيطالية، كما تواجد فى المطعم ذاته أندرى جراى مهاجم واتفورد وصديقته.

وقدم محمد صلاح واحدة من أفضل مبارياته مع نادى ليفربول هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا وصنع "هدفين" فى فوز ليفربول على كارديف سيتى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليعتلى "الريدز" صدارة الدورى مؤقتاً برصيد 26 نقطة.
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