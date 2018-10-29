إخلاء سبيل عبد الخالق فاروق

29 أكتوبر 2018 - 02:39 م

قررت محكمة جنح مستأنف البساتين قبول استئناف قرار الحبس وإخلاء سبيل الدكتور عبد الخالق فاروق بضمان محل الإقامة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على فاروق في منطقة الشروق، وإحالته إلى قسم شرطة دار السلام ومنه إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، وتولت النيابة التحقيق معه برئاسة المستشار أحمد وائل، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بتهمة نشر كتاب ممنوع تداوله.

يذكر أن عبد الخالق فاروق قال قبل أيام إن السلطات صادرت كتابه "هل مصر بلد فقير حقّا؟" من المطبعة، ودفعه ذلك إلى رفع نسخة إلكترونية للتحميل من على شبكة الإنترنت.

ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر، ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة ما وصفه الكاتب "رأسمالية المحاسيب" في 27 فصلًا.

ويشير الكتاب لأزمة المساكن الفارغة والموارد المهدرة، من وحي نتائج التعداد الأخير، كما يتناول سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية كنموذج.

ويتضمن الكتاب فصولًا عن الموارد البشرية والكثافة السكانية، ومن يموّل العاصمة الإدارية الجديدة؟ وهكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية، وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن؟ وكذلك حالة بريتش بتروليم BP كدليل على رأي الكاتب، كما يتضمن الكتاب مناقشة وجوه أخرى للإهدار والفساد، ومنها أجور وحوافز الوزراء