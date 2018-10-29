"الجبلاية" تنهى استعداداتها للجمعية العمومية

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أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، استعداداته لاستقبال الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر إقامتها غدًا وبعد غدٍ.

واستقر الاتحاد على تعديل نظام الانتخابات المقبلة، لتكون بنظام القائمة الموحدة وتشمل على 8 أفراد، بحيث يكون التصويت الفردي على 3 مرشحين بالنظام المفتوح، وذلك عقب اعتراض الأندية على قرار القائمة المغلقة بالكامل، والتى يرون أنها تعصف بأحلام بعض المرشحين المستقلين.

فى نفس السياق عاد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد من رواندا، بعد حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا".


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