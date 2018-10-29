CNN: أوباما يشن هجومًا شرسًا ضد "ترامب"

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في سابقة تاريخية .. أوباما يهاجم ترامب بكلمات نارية

هجوم

أوباما

ترامب

سي ان ان

ذكرت شبكة "CNN " الأمريكية، أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، هاجم وانتقد بشدة خلفه دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه يسيء استغلال السلطة.

وفي كلمته أمام تجمع انتخابي بولاية ميتشيجان الأمريكية لحشد الأصوات للمرشحين الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس المقبلة والمقرر إجراؤها في الـ6 من الشهر المقبل، انتقد "أوباما" تصرفات ترامب الأخيرة.

وقال أوباما: "يروق لي أن أعتقد أن الجميع في أمريكا سيرون أنه من الخطأ قضاء كل وقتك من موقع السلطة في ذم الآخرين، والتشكيك في وطنيتهم، ووصفهم بأعداء الشعب، ثم بعد ذلك تدعي أنك قلق على وطنيتهم".

ولطالما وصف ترامب وسائل الإعلام بأنها تبث "أخبارا زائفة" وبأنها أيضًا "عدوة الشعب".

وغرد ترامب مؤخرًا على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلاً: "جزء كبير من الغضب الذي نشهده اليوم في مجتمعنا سببه الأخبار الزائفة التي تبثها وسائل الإعلام في بلادنا".

وأضاف "أوباما" خلال كلمته: " لا ينبغي أن تكن ديمقراطيا أو جمهوريا كي تقل أنك لا تحاول معاقبة الخصوم السياسيين أو تهدد حرية الصحافة نظرا لأنك لا يعجبك ما يقولون".

وليست تلك هي المرة الأولى التي يهاجم فيها أوباما خلفه ترامب، ففي الـ22 من أكتوبر الحالي شن أوباما هجومًا حادًا على قطب العقارات والملياردير الأمريكي ولكن بدون أن يذكر اسمه ولو لمرة واحدة.

وكان أوباما يتحدث في تجمع انتخابى فى لاس فيجاس وقال فيه إن الحزب الجمهورى تسبب فى حالة انقسام فى أمريكا وأن الفراغ الديمقراطى يحدث فقط عندما يكف الناس عن التصويت ويعتبرون حقوقهم وحرياتهم أمر مسلم به.

وأضاف: "عندما يحدث هذا ونتجه لسياسيين بأصوات مرتفعة عندها تأتى هذه الأصوات لتملأ الفراغ، ويبدأ أشخاص متعصبون فى خداع الناس بتقديم وعود بحلول سهلة للمشاكل".

 وقال: "لا يجب أن يكون هناك جمهوري أو ديمقراطي يهدد حرية الإعلام عندما يتم نشر قصص لا تعجبه.. ولا يجب أن يكون هناك جمهوري أو ديمقراطي يهاجم مجموعات معينة من الناس بسبب شكلهم".

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