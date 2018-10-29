محافظ جنوب سيناء: الأعمال الفنية لمنتدى فنون شباب العالم تزين شرم الشيخ

29 أكتوبر 2018 - 02:45 م

تفقد منذ قليل، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأعمال الفنية التى أنجزها الفنانون التشكيليون، المشاركون فى فعاليات منتدى فنون شباب العالم، والمقام بفندق شيراتون، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة 10 أكتوبر حتى 30 من الشهر الجارى، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ويقام المنتدى استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال أيام بمدينة شرم الشيخ

ويشارك فى منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ 300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالأعمال التى أنجزها أبرز وأمهر فنانين النحت فى العالم، وقرر توزيع الأعمال الفنية فى ميادين وشوارع شرم الشيخ، لتكون فى استقبال الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم، المقرر له السبت المقبل، مؤكدًا استمرار إقامة وتنظيم منتدى فنون شباب العالم كل عام، من أجل إنجاز أعمال تشكيلية فنية رائعة لتزين مدينة شرم الشيخ، لتكون فى ابهى صورها.

وقال، الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم المنتدى، ومؤسس "أوستراكا للفنون"، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف ثلاثة فعاليات؛ أنطلقت الفعالية الأولى منها فى العاشر من الشهر الجارى تحت عنوان "ملتقى مصر الدولى للنحت" والذى يشارك فيه أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وعدة دول أجنبية.

وانطلقت فعاليات الملتقى على خامات الأحجار والرخام والحديد الخردة بأحجام كبيرة، كما ضم الملتقى فعالية ثانية، بدأت فى فى العشرين من الشهر الجارى، بانضمام أشهر الرسامين للرسم على القوارب ليتم عمل تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين شرم الشيخ، وهى الأولى من نوعها فى مصر.

يذكر أنه مهرجان للرسم على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، لتكون فى أبهى صورها استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال أيام بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الفعالية الثالثة انطلقت أيضًا فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، تحت عنوان منتدى فنون شباب العالم، بمشاركة 300 فنان وفنانة العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية، وتستمر فعالياته حتى غدًا الثلاثاء، بفندق شيراتون بشرم الشيخ.

أضاف منظم، منتدى فنون شباب العالم، أن المنتدى يشارك فيه أشهر الفنانيين التشكليين من 40 دولة منها ألمانيا وإيطاليا وجورجيا وروسيا وأمريكا وصربيا والأردن وتونس وإنجلترا والسعودية بالإضافة إلى مصر، وتنظيمه على أرض مدينة شرم الشيخ سيضيف لمصر الكثير من الترويج السياحى والثقافى والدعم السياسى من جوانب إظهار الأمن والسلام والجمال التى تتمتع به مصر حاليًا، بعد عدة سنوات من الصعاب والتحديات التى واجهت القيادة السياسة بكل صبر وتفانى ومجهود حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من ظواهر ونتائج الإصلاح الاقتصادى.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد استقبل الفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى، وأوصى بإتقان الأعمال لتليق بمدينة شرم الشيخ، ووجه الدعوة لهم كل لتحويل شرم الشيخ إلى متحف مفتوح بالأعمال التى تتم خلال الملتقى، قبل أن يقوم بزيارة الفنانيين المشاركين ظهر اليوم بمقر الفعالية، مشيدة بجمال الأعمال التى تمت.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام يوم غدًا الثلاثاء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشاركة ليصبح أكبر معرض دولي تشكيلي للنحت والرسم علي المجسمات بمدينة شرم الشيخ.