» «شبانة» يعلن موعد فتح باب الترشح لـ"النقاد الرياضيين"

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قال محمد شبانة، رئيس رابطة النقاد الرياضيين وأمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد انتخابات المكتب التنفيذى للرابطة لدورة جديدة، عقب اعتماده في الاجتماع المقبل لمجلس الرابطة.

وأضاف «شبانة»، من المتوقع فتح باب الترشح خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات فى ديسمبر وفق المواعيد المتبعة عقب غلق باب الترشح، وفقًا لما نشر بـ"المصرى اليوم".

وتابع «شبانة» أتمنى أن تتواصل نجاحات الرابطة الفترة المقبلة، خاصة أنها تعد من أكبر الروابط بالنقابة.


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