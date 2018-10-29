بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لركاب طائرة "إندونيسيا"

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وقع صباح اليوم الإثنين حادث مأساوي بـ"إندونيسيا" حيث سقطت إحدى طائرات الركاب في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار عاصمة البلاد "جاكرتا".

وكانت الطائرة "ليون غير جي تي 610" تحمل على متنها 188 شخصًا، حيث كانوا في رحلتهم من العاصمة إلى مدينة "بامكال" في جزيرة سومطرة.

وبدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور، حيث لم يتم إعلان نتائج حتى الآن عن أية ناجين، وتوضح المؤشرات الأولية مصرع جميع الركاب.

وقابل الشعب الإندونيسي وشعوب الدول الحادث المأساوي بالحزن على الضحايا، ونشر العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الكثير من الأدعية لأهالي الضحايا بالصبر والسلوان، إلى جانب الكثير من التعليقات الأخرى.

ونشر أحد المتصفحين مقطع "فيديو" تم نشره بواسطة موقع "SF news " يوضح اللحظات الأخيرة للطائرة وركابها قبل سقوطها في البحر مباشرة.

وأظهر في المقطع الضحايا وهم يرددون عبارة "الله أكبر" بأصوات عالية وصراخ، ما أثار الحزن الشديد لدى المتابعين، حيث تم تصوير الفيديو من قبل أحد الضحايا قبل سقوط الطائرة بلحظات.



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