» 3 يناير.. نظر دعوى إلزام الحكومة بوضع تسعيرة على السلع

29 أكتوبر 2018 - 03:12 م

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 3 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار.

وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى، أن غلاء الإسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن، وقوعه تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.