  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي وميركل "أرشيفية"

«السيسي» من ألمانيا: الربيع العربي«خطأ»

النائب العام السعودي بعد لقاء نظيره التركي

تفاصيل اجتماع النائب العام السعودي ونظيره التركي

بطاطس

وزير التموين: أزمة البطاطس انحسرت

النائب العام

النائب العام يحيل 43 متهما للقضاء العسكري

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه

تفجير انتحاري في العاصمة التونسية

إصابة 9 أشخاص بتفجير انتحاري في العاصمة التونسية

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

رسميًا.. استقالة حسام حسن من تدريب المصري

عبدالخالق فاروق

إخلاء سبيل عبد الخالق فاروق

مولود جاويش أوغلو

أول تصريح تركي بعد زيارة النائب العام السعودي لإسطنبول

الكهرباء

حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء

مشادة بين حارس ليفربول ومشجع

الرياضة

اليسون
اليسون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

حارس تشيلسي يكشف أسرار أزمات "صلاح"

#

سر تهنئة ليفربول لـ"محمد صلاح"

#

رسالة مؤثرة من "صلاح" عن اعتزال "الحضري"

#

كواليس خناقة "صلاح" مع "أبو ريدة" بعد خسارة المنتخب

المصريون

ليفربول

حارس ليفربول

دخل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي في مشادة مع أحد المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن أليسون هاجم أحد الجماهير المؤيدة لليفربول عقب الفوز على كارديف سيتي بنتيجة 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي ووصفه بالأحمق.

وذكرت الصحيفة أن أحد الجماهير قال لأليسون: "أنت لست على مستوى الريدز تحسن الآن أو ارحل"، ليرد عليه حارس ليفربول قائلاً: "هل رأيت حجم رفضك.. أنت أحمق".

وانضم الحارس البرازيلي إلى صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 14 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 8 لقاءات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة بين حارس ليفربول ومشجع
» 3 يناير.. نظر دعوى إلزام الحكومة بوضع تسعيرة على السلع
» النائب العام يصدر قرارًا جديدًا بشأن «المسماري»
» "ميركل" تعلن عدم ترشحها لزعامة حزبها في انتخابات ديسمبر
» «شبانة» يعلن موعد فتح باب الترشح لـ"النقاد الرياضيين"
» مفاجأة.. الاستخبارات البريطانية علمت بمقتل "خاشقجي"
» جريمة قتل مروعة ضحيتها سعوديتان في أمريكا
» اعتراف خطير من الزراعة عن "القمح"
» قتلى ومصابين فى تفجير انتحارى بأفغانستان
» بالفيديو.. إليسا تؤدي وصلة رقص فى عيد ميلادها
» تعرف على كابتن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:14 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس