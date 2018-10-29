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برلماني يطالب بتوفير سيارة نقل قمامة لجمعية "أهل الخير"

الحياة السياسية

اللواء خالد خلف الله
اللواء خالد خلف الله

حسن علام

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عضو مجلس النواب

أهل الخير

قام اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، بزيارة لجمعية أهل الخير وتفقد المشروعات التي تقوم بها الجمعية وهي عبارة عن مجمع طبي يشمل وحدة غسيل كلوي ووحدة حضانات وعيادة أسنان ومركز جراحة عامة.

وتحدث معه أعضاء الجمعية، عن الخدمات البيئية التي تقدمها الجمعية للقرية والقرى المجاورة، حيث تقوم الجمعية بعمل خدمات صحية من غسيل الكلي مجانًا وخدمات صحية أخري بأجر رمزي.

كما تقوم  بنقل ما يقارب من 80 ألف طن قمامة شهريًا من القرية والقرى المجاورة، حيث تقوم الجمعية باستئجار سيارات شهريًا بما يقارب 30 ألف جنيه، ومن ثم طالب أعضاء الجمعية خلف بتوفير سيارة نقل قمامة منحة من وزارة البيئة، لكي تقوم الجمعية بدورها في تنظيف القرية من القمامة حيث أن الجمعية تتكلف بمصروفات باهظة شهريا في استئجار سيارات نقل القمامة.

لذا يناشد السيد اللواء خالد خلف وزيرة البيئة بتوفير سيارة نقل قمامة منحة من وزارة البيئة لجمعية أهل الخير.


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