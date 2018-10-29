إصابة 9 أشخاص بتفجير انتحاري في العاصمة التونسية

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تفجير انتحاري في العاصمة التونسية
تفجير انتحاري في العاصمة التونسية

وكالات - خالد الشرقاوي

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انفجار

تونس

هجوم انتحاري

الحبيب بورقيبة

أعلنت السلطات التونسية، أن امرأة نفذت هجومًا انتحاريًا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس استهدف مجموعة من رجال الأمن، ما أدى إلى سقوط 9 جرحى.

ووصف متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية التفجير بالـ"إرهابي".

وذكر موقع "شمس إف إم" التونسي، أن الانفجارًا وقع مباشرة بعد انتهاء مسيرة لعائلة الشاب أيمن العثماني، ما أحدث فوضى في المكان، مؤكدًا أن القوات الأمنية أغلقت المكان.






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