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المفتي ينعى ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

الحياة السياسية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

حسن علام

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مفاجآت جديدة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة، التي تحطمت في بحر جاوه، صباح اليوم الاثنين، عقب إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي وعلى متنها 189 شخصًا.

وتوجه المفتي، في بيانه الذي أصدره، بخالص العزاء والمواساة لإندونيسيا قيادة وحكومة وشعبًا ولأهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكانت الطائرة الإندونيسية المنكوبة، قد تحطمت بعد أن أقلعت من مطار العاصمة جاكرتا إلى جزيرة سومطرة وعلى متنها 189شخصًا، بعد سقوطها في بحر جاوة، وأعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ الإندونيسية، اليوم الاثنين، أنه لا معلومات عن ناجين في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية.


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