البورصة تربح 6.6 مليار جنيه

29 أكتوبر 2018 - 04:25 م

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم الاثنين، نتيجة مشتريات المتعاملين العرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 743.125 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1.04% عند مستوى 12596 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.21% عند مستوى 676 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1697 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 169 مليون ورقة مالية بقيمة 665 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.1 ألف عملية لـ169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.63%، والعرب على 14.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 3.2 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 2.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 711 ألف جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.