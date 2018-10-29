وزير التموين: أزمة البطاطس انحسرت

29 أكتوبر 2018 - 04:39 م

قال الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بأزمة البطاطس أدت إلى الحد من الأزمة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الدولة ترحب بكافة التجار الشرفاء، وفيما يتعلق بأزمة البطاطس فإن الأزمة انحسرت، كاشفًا عن استلام 10 آلاف طن من البطاطس من التجار الشرفاء ونزولها للأسواق.

وأشار مصيلحى، في تصريحات صحفية على هامش جولة رئيس الوزراء بمحافظة الشرقية، إلى أن هناك كميات كبيرة من البطاطس تم ضخها في المنافذ آخرها 10 آلاف طن تم ضخها في الدقهلية.