تفاصيل اجتماع النائب العام السعودي ونظيره التركي

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محمد فضل- متابعات

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تركيا

تفاصيل

خاشقجي

النائب العام السعودي

اجتمع النائب العام السعودي سعود المعجب، الذي يترأس التحقيق في حادثة وفاة الصحفي جمال خاشقجي، برئيس الادعاء في اسطنبول، الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت الوكالة لاحقًا، أن اجتماع النائب العام السعودي والنائب العام التركي في اسطنبول، استمر نحو 75 دقيقة دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر تركية مطلعة، قولها: إنه من المتوقع أن يقدم النائب العام السعودي إفادات المتهمين الـ18 لنظيره التركي عرفان فيدان في إطار التعاون الذي أبدته السعودية بملف مقتل خاشقجي.

وقال المصدر، إن الجانب التركي يعول بشكل كبير على زيارة المعجب إلى اسطنبول وأن الأوساط التركية تنظر بإيجابية إلى وصول النائب العام بعد فترة وجيزة من إعلان السعودية توقيف المتهمين الـ18.

ورجح مصدر إعلامي، أن تكون هناك بعض التوضيحات لوسائل الإعلام عقب الزيارة في ظل تداول أخبار ملفقة تضر بمسار التحقيقات الجارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاجتماع بحث "الأدلة" التي بحوزة السلطات التركية على ذمة التحقيق.


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