العثور علي جثة أثناء تطهير ترعة بالشرقية

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عثر أهالى قرية أكراش التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، على جثة أثناء تطهير ترعة القرية.

تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من الأهالى بالعُثور على جثة شاب في ترعة قرية أكراش التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب، وتم تحويلها لمشرحة مستشفي ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة، وجار عرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وكشف غموض الواقعة.


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