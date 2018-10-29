  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

«مدبولي» للشباب: اتجوزت وعمرى 30 سنة.. ماتستعجلوش

خاشقجي

تركيا ترفض طلب النائب العام السعودي

اللحظات الأخيرة داخل الطائرة الإندونيسية المنكوبة

بالفيديو.. اللحظات الأخيرة داخل الطائرة الإندونيسية المنكوبة

التأشيرة التركية للسعوديين

حقيقة إلغاء التأشيرة التركية للسعوديين

رونالدو

«رونالدو» يفجر مفاجأة حول سبب رحيله عن الريال

حسام حسن

ثورة في بورسعيد بسبب استقالة «العميد»

الرئيس السيسي وميركل "أرشيفية"

«السيسي» من ألمانيا: الربيع العربي«خطأ»

النائب العام السعودي بعد لقاء نظيره التركي

تفاصيل اجتماع النائب العام السعودي ونظيره التركي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه

بطاطس

وزير التموين: أزمة البطاطس انحسرت

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحروق والتجميل بالشرقية

الحياة السياسية

مدبولي يتفقد مستشفي الحروق
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

كواليس وأسرار زيارة نتنياهو لـ"عمان"

#

رئيس الوزراء: نعمل علي توفير الخدمات لأهالي سيناء

#

زيارة مفاجأة لـ«نتنياهو» ورئيس الموساد لسلطنة عُمان

#

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى بورفؤاد المركزي ببورسعيد


زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشفى الحروق والتجميل بمركز ههيا، الذي تم افتتاحه في عام 2016، ويتكون من دور أرضى و3 أدوار، ويضمُ عدد 8 أسرة للاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 35 سرير إقامة للمرضى، وعدد 6 أسرة عناية، و3 أجهزة تنفس صناعي.
وأثناء تفقد رئيس الوزراء جانباً من المستشفى، استمع إلى شرح، حول الخدمات التى يتم تقديمها، حيث تمت الاشارة إلى نسب الإشغال بالمستشفى تبلغ حوالي 75%، ويستقبل حالات من عدد من المحافظات، ويقوم بإجراء ما بين 20 إلى 25 عملية شهرياً لجراحات التجميل، كما يوجد به غرفة للترفيه على الأطفال، ووحدة ليزر تضم واحدة من أحدث أجهزة الليزر، حيث يبلغ معدل التردد عليها من 10 إلى 25 حالة يومياً، ويبلغ إجمالي تكلفة المباني والتجهيزات بالمستشفى نحو 25 مليون جنيه.
كما تفقد مدبولي، ، مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى ههيا، والذي يتكون من دور أرضي وطابقين متتاليين، ويخدم 200 مريض، ويضم 45 ماكينة غسيل كلى، منها 10 ماكينات بدعم من الوزارة والباقى بمشاركة مع المجتمع المدنى.
واطمأن رئيس الوزراء على تقديم الخدمة الطبية للمرضى، واستمع الى شرح أشار إلى أن المبنى به محطة معالجة مياه بكل دور، ويجري العمل به على 3 ورديات يومياً، وقد تم تشغيله على 3 مراحل، وتم استكماله في عام 2016، باجمالى تكلفة 15 مليون جنيه.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بتقديم خدمة على مستوى عال، بالمستشفى، موضحا أن الدولة تضع ملفات الصحة والتعليم على أجندة اهتماماتها فى هذه المرحلة، كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بمشاركة المجتمع المدنى، ومساهماتهم المختلفة، ووجه الشكر لهم، موضحًا أن عددا من منظمات المجتمع المدنى تقدم خدمات صحية، تسهم فى تخفيف المعاناة عن الكثيرين، بما يحقق هدفا مهما نسعى له جميعًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والرجاء
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة
» حسام حسن مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»
» إخلاء سبيل المدرس المتهم بتصوير "عايز أنام ربع ساعة يا حاجة"
» تراجع جديد فى أسعار الذهب
» سقوط المسئول عن مجموعة "الهاكر المصري"
» قانون إماراتي جديد لإدارة البنك المركزي والمؤسسات المالية
» مصرع عاطل في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة
» «الشناوي» يشارك في مران الأهلي
» النائب العام يحيل 43 متهما للقضاء العسكري
» عودة «لهيطة» لمنصب مدير المنتخب

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:44 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس