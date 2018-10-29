ظهير الترجي: لا نؤمن بالعقدة أمام الأهلي

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الاهلى

الترجى

علق سامح الدربالى الظهير الأيمن للترجي التونسي، على المواجهة المرتقبة بين ناديي فريقه والأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب «برج العرب»، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سامح الدربالى، فى تصريح لإذاعة «راديو الترجي» التونسية: «كرة القدم الحديثة قائمة على تركيز اللاعبين والمجهود المبذول طوال الـ90 دقيقة وليس الأفضلية المعنوية».

وأضاف لاعب الترجي: «على الصعيد الشخصي لا أؤمن بالعقدة التى يتحدث عنها الجميع بشأن المواجهات التى تجمعنا بالنادى الأهلي، الترجى كان الطرف الأفضل فى العديد من المباريات التى جمعته بالمنافس المصرى لاسيما مباراتى الذهاب والإياب فى الدور ربع النهائى بالنسخة الماضية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا».

تابع: «ارتكبنا العديد من الأخطاء الساذجة فى المواجهات الأخيرة التى جمعت بين الترجى والأهلى وهى التى منحت المنافس تحقيق الفوز، وعلينا ألا نكرر تلك الأخطاء فى المباراتين المقبلتين».

وصعد الترجى لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب أول أغسطس الأنجولى، بينما تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الأهلى والترجى بملعب "برج العرب" وسط حضور 50 ألف مشجع، بينما تقام مباراة الإياب فى التاسع من نوفمبر المقبل بملعب "رادس".


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