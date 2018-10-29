رئيس الوزراء يتفقد توسعات الصرف الصحى بالزقازيق

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الحياة السياسية

مدبولي يتفقد مشروعات الصرف الصحي
مدبولي

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توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم إلى محافظة الشرقية، في زيارة تستهدف متابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، يرافقه وزراء: التضامن ا?جتماعى، التموين، التنمية المحلية، الصحة، الزراعة، والشباب، ومحافظ الشرقية.
فى بداية الجولة، تفقد مدبولي، توسعات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق، وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق: تبلغ الطاقة المضافة نحو 92 ألف م3/يوم، بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، شاملة محطة المعالجة بالإضافة إلى 5 محطات رفع، حيث تخدم نحو 1.2 مليون نسمة، في قرى المسلمية، بني عامر، الزرقية، كفر يوسف سلامة، كفر أبو حاكم، بهجات، ومنطقة المهندسين، ومنطقة الزند، ومنطقة غرب الزقازيق، ومنطقة الزقازيق بحري، ومنطقة الحسينية، وكفر الحضر ونايوس، ومنطقة التجنيد، ومشتول القاضي، وكفر الحمام، وكفر عوض الله حجازي.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع احلال وتجديد المرحلة الاولى لمحطة معالجة صرف صحي الزقازيق، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وتخدم مليون نسمة، في قرى الطاهرة، الغار، كفر محمد حسين، هرية رزنة، العصلوجي.
وأشاد مدبولى، بتنفيذ المشروع، مؤكدًا ان الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا فى هذه المرحلة بمشروعات الصرف الصحى خاصة بقرى مصر.


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