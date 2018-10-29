"النجار": جارٍ تنفيذ 16 مشروعاً بمدينة القاهرة الجديدة

29 أكتوبر 2018 - 06:15 م



صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ وطرح 16 مشروعاً للطرق بالمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، وتشمل، مشروع تطوير محور طلعت حرب، بتكلفة 62.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 54 %، ومشروع تطوير محور سعد زغلول، بتكلفة 105 ملايين جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 19 %، ومشروع تطوير محمد نجيب الشمالي، بتكلفة 48 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75 %، ومشروع تطوير محمد نجيب الجنوبي، بتكلفة 49.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 61 %، ومشروع تطوير طريق التسعين الشمالي، بتكلفة 108 ملايين جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 60 %، ومشروع توسعة طريق التسعين الجنوبي، بتكلفة 78.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 83 %، ومشروع تطوير ورفع كفاءة امتداد محمد بن زايد، بتكلفة 154 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 21 %، ومشروع تطوير محور جمال عبدالناصر، بتكلفة 16 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 95 %.



وأضاف النجار: جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع تطوير محاور الطرق الرئيسية بالتجمع الخامس، بتكلفة 40.6 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 98 %، ومشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بمركز المدينة - القطاع الأول، بتكلفة 42.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 12 %، ومشروع رفع كفاءة طريق العين السخنة بطول 11.5 كم، بتكلفة 352 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 49 %، موضحاً أنه جارٍ طرح مشروع تطوير محور الجزيرة، ومشروع تطوير محور العروبة، ومشروع تطوير امتداد التسعين الشمالي، ومشروع تطوير امتداد التسعين الجنوبي، ومشروع تطوير محور العبور.





