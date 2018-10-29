تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

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قضايا وحوادث

تاجيل
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اغتيال

تأجيل

حركة حسم

النائب العام المساعد

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان،  لجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال استجواب المتهمين .

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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