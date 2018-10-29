"المصري" يرد على استقالة حسام حسن

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حسام حسن

رفض مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، استقالة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، والتي تقدم بها قبل ساعات.

وأكد المجلس، أنه في حالة انعقاد دائم للتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة مع التوأمين حسن لإقناعهما وباقي أعضاء الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة والعودة لقيادة الفريق الأول نحو تحقيق المزيد من الإنجازات مثلما كان هو الحال خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وكان حسام حسن أعلن استقالته من تدريب الفريق، منذ قليل، برفقة جهازه الفني.


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