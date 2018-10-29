ضبط عاطلين لسرقتهما ابن صاحب شركة إنتاج سينمائى بالإكراه

29 أكتوبر 2018 - 06:26 م

هدد عاطلين نجل صاحب شركة إنتاج سينمائى أثناء سيره بمدينة 6 أكتوبر، واستوليا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من " محمد. أ " صاحب شركة إنتاج سينمائى أفاد فيه أنه أثناء سير ابنه البالغ من العمر 14 عامًا "طالب " بدائرة القسم استوقفه شخصين وهدداه بأسلحة بيضاء، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء د. مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.