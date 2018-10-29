القبض على عصابة "بلاعة الحرامى"

29 أكتوبر 2018 - 06:29 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ،من القبض على تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المواطنين يقوده عاطل شهرته "بلاعة الحرامى"، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

توصلت تحريات الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تكوين 4 عاطلين تشكيلاً عصابيًا لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

وأكدت التحريات، أن قائد التشكيل العصابي عاطل شهرته "بلاعة " يستخدمون دراجة بخارية في ارتكاب جرائمهم، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد سامي عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بارتكاب 6 وقائع سرقة، وضبط بحوزتهم دراجة بخارية، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .