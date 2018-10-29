القبض على عصابة "بلاعة الحرامى"

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ضبط

التحريات

حرامي

بلاعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ،من القبض على تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المواطنين يقوده عاطل شهرته "بلاعة الحرامى"، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

توصلت تحريات الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تكوين 4 عاطلين تشكيلاً عصابيًا لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

وأكدت التحريات، أن قائد التشكيل العصابي عاطل شهرته "بلاعة " يستخدمون دراجة بخارية في ارتكاب جرائمهم، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد سامي عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بارتكاب 6 وقائع سرقة، وضبط بحوزتهم دراجة بخارية، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .


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