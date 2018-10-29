بالفيديو.. إصابة مرعبة لملاكم رفض الاستسلام أمام منافسه

29 أكتوبر 2018 - 06:33 م

تعرض الملاكم السويدي أنطوني يغيت، لإصابة خطيرة خلال نزال جمعه يوم السبت الماضي، ببطل بيلاروسيا إيفان بارانتشوك.

فقد تورمت عين الملاكم اليسرى، ومع استمرار المواجهة تضخم حجم الورم حتى أصبح بحجم كرة تنس.

ومع الوصول للجولة الخامسة، أغلقت عين الملاكم السويدي بالكامل، بينما رفض فريقه الانسحاب من مواجهة.

ومع نهاية الجولة السابعة، قرر طبيب النزال إنهاء المباراة للحفاظ على سلامة الملاكم السويدي، معلنًا بهذا القرار فوز المنافس.

وبات بارانتشوك بطلاً جديدًا لوزن الوسط الخفيف في الاتحاد الدولي للملاكمة، متأهلاً لنصف نهائي بطولة العالم للملاكمة.