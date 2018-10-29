خبير تربوي يكشف معلومة خطيرة عن جودة التعليم

29 أكتوبر 2018 - 11:50 م

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي والتعليمي، إن نسبة جودة التعليم في مصر لا تتعدى 2% أو 3%.



وأضاف "حمزة"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة في تصنيف مستوى التعليم على مستوى العالم.

