برلمانية تحذر من خطورة "صالات الجيم" لهذا السبب

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المصريون ـ متابعات

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كشف النائبة أنسية حسونة، عضو مجلس الشعب، عن خطورة صالات الجيم والمكملات الغذائية؛ لتأثيرها السلبي على صحة الشباب، مطالبة وزارتي الصحة والشباب بضبط هذه الصالات والأدوية التى تباع عن طريقها.
وأوضحت "حسونة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إنها ليست ضد أن يكون هناك شباب رياضي ويمارس رياضة كمال الأجسام، ولكن ما يتم في هذه الصالات خطر كبير على الشباب، متابعة: «هل الشباب مؤهلين لممارسة مثل هذه الرياضات، ممكن يكون عندهم أمراض في القلب، والمكملات الغذائية التى يتم بيعها ضارة لصحتهم وتباع بأسعار عالية».
وأضافت أن هذه المكملات تؤدي للإصابة بالعقم، وصفراء الكبد والفشل الكلوي، وضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة القلبية.


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