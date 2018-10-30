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الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي لصدارة "البريمرليج"

الرياضة

رياض محرز
رياض محرز

المصريون ووكالات

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استعاد فريق مانشستر سيتي، الإثنين، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) من ليفربول.
وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه توتنهام بهدف نظيف في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 21 نقطة في المركز الخامس.
دخل السيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز الهدف الأول وهو ما تحقق في الدقيقة السادسة عبر الجزائري رياض محرز.
بعدها بحث لاعبو توتنهام عن فرصة إدراك التعادل، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف نظيف.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج السيتي فائزًا بالثلاث نقاط.

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