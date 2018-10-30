» القبض على أدمن صفحة شهيرة لتحريضه الشباب على الانتحار

30 أكتوبر 2018 - 05:18 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة القبض على أدمن صفحة تُدعى "كاتنج" بسبب قيامه بتحريض الشباب على الانتحار.



رصدت الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة قيام بعض طالبات إحدى المدارس فى سن المراهقة بمحافظة الإسكندرية وبعض مرتادى أحد مراكز الشباب بذات المحافظة، بإحداث جروح بإيديهن باستخدام (شفرات موس) فى إطار تقليد لبعض مقاطع الفيديو والصور على موقع (يوتيوب) بشبكة الإنترنت الدولية والتى تصور حالات انتحار لأشخاص من خلال (قطع الشرايين، الوخز بالسكين) والتى تم اجتزائها من بعض أفلام الرعب الأجنبية، وتفاعلهن مع إحدى صفحات (فيسبوك) بمسمى "كاتينج" استحدثها أحد الطلاب بمحافظة البحيرة.



وتقوم الصفحة ببث عدد من الصور لأذرع بعض الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بإيديهم وشفاههم بشفرات حادة، وذلك لاعتقادهم بتفريغ ذلك للضغوط لمرورهم بأزمات نفسية وخلافات أسرية.



تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص القائم على الصفحة المشار إليها، المحرض على ارتكاب تلك الأفعال ويدعى "عز.ع.ع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله

