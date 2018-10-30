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لأول مرة..تعيين سفيرة إسرائيلية بالقاهرة
لأول مرة..تعيين سفيرة إسرائيلية بالقاهرة

عبد القادر وحيد- متابعات

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القاهرة

اسرائيلية

أول سفيرة

أميرة أروون

تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصديق لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين "أميرة أورون" سفيرة لإسرائيل في القاهرة.

وقال التليفزيون الرسمي الإسرائيلي، إن إسرائيل تستعد لتعيين أول "سفيرة" لها في القاهرة، منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وأضاف أن الدبلوماسية أميرة أورون تولت سابقًا منصب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية، وترأست لسنوات القسم المصري بالخارجية الإسرائيلية، وهي أبرز مرشحة لخلافة السفير الحالي، دافيد جوفرين.

كما عملت أورون أيضًا في السفارة الإسرائيلية في أنقرة، واتهمت يومها بالتمرد والدعوة إلى إسقاط حكومة نتانياهو في لقاء بين أعضاء الكنيست وقادة الجالية اليهودية في تركيا.

وتشغل أورون اليوم منصب المسئولة عن قسم الشئون الاقتصادية في الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، والمسئولة عن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول المنطقة.

بينما نشرت صفحة إسرائيل بالعربية علي حسابها علي تويتر قائلة : "لأول مرة.. تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة".

وأضافت أن لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر.. وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر.. وعملت سابقاً في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية".


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