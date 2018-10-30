«عبد العال» يكشف السر وراء تأخر بيع بيراميدز

30 أكتوبر 2018 - 09:59 ص

كشف رضا عبد العال المحلل الكروي السابق بقناة بيراميدز، عن السر وراء عدم بيع نادي بيراميدز حتى الآن من قبل مالك النادي المستشار تركي آل الشيخ.

وقال في تغريده بـ"تويتر": "كينو عربون محبة للأهلي ومحاولة لاسترضاء جمهور الأهلي لأن تركي آل الشيخ مش لاقى حد يشترى النادي".

وكان المستشار تركي الشيخ قد أعلن منذ أسابيع بيع نادي بيراميدز لأي مستثمر، إلا أن الأمور لم تسير بشكل جيد لعدم ظهور مشترٍ حتى الآن.

في الوقت الذي قرر فيه نادي بيراميدز نقل لاعبة البرازيلي المميز كينو للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، وهو ما يعد صفحة جديدة بين أدرة الأهلي المتمثلة بالكابتن محمد الخطيب ومجلس إدارته وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي.