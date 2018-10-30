» صهيونى يصرخ فى العرب: «وين دباباتكم»

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صورة من المقطع
صورة من المقطع

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تداول العديد من مغردي موقع "تويتر" مقطع فيديو لمستوطن صهيوني يصرخ بوجه الفلسطينيين مهاجمًا جميع العرب.

وأظهر المقطع المتداول الشاب الصهيوني وهو يوجه رسالة قاسية للعرب متسائلاً: "وينهم العرب.. تركوكم لحالكم وصاروا معنا، عندهم دبابات وطيارات، أين الدول الإسلامية" ما أثار غضب العديد من المدونين.

وتبادل بعضهم بعض التعليقات علي المقطع وقال أحد المتابعين: "لا بأس ستنهض الأمة يومًا ما. ولكن هم أجبن من أن يواجهوا.  والفلسطينيون أبطال وهذه حقيقة فقد ذوقوهم المر وحتى اليوم لم يذوقوا طعم الهدوء".

 وعلق آخر قائلاً: "بكل منطقة يوجد شهيد وأسير ومجاهد ومرابط.. لولا ضعفنا وتفرقنا لما تجرأ هذا الجبان أن يشمت بحالنا"

ليرد عليه حساب مغرد آخر يحمل اسم محمد نشوان قائلاً: "اليهود الصهاينة محتلون مغتصبون للأرض حتى وإن طبعت دول العالم معهم حتى وإن لم يقف بجانب الفلسطينيين أحد من العالم ستظل فلسطين عربية إسلامية وستظل القدس عربية إسلامية شاء من شاء وأبى من أبى".

شاهد  المقطع من هنا :. 


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