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عمة شادى حرب تبعث رسالة دعم له بمحبسه

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أرسلت فادية الغزالى حرب، عمة الدكتور والناشط السياسي شادى الغزالى حرب، رسالة  دعم ومساندة إليه داخل السجن, مشيرة إلى أنه طال صمته نظرًا لوجوده داخل السجن ولكن هذا السكون يمثل شرف وكرامة لشخصيته.

وقالت الغزالى حرب خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الصمت  أصبح  له صوت  والصوت  بدأ يعلو والسكون عرف كيف يتململ".

وقال نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على مصطفى: "إن شاء الله منصور ويخرج بالسلامة".

وأضاف محمد على: "لقد كان ملهمًا وباعثًا للأمل وهو حر  وملهمًا أيضًا وهو حبيس".

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