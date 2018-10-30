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اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

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30 أكتوبر.. النطق بالحكم فى قضية "خلية الزيتون"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية الزيتون الأولى".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى


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