مدرس يسخر من النادي «الأهلي» بطابور الصباح

30 أكتوبر 2018 - 10:10 ص

وجه مدرس بطابور الصباح وسط حشد كبير من الطلاب، رسالة تهنئة لنادي الزمالك، إثر فوز فريق كرة اليد بالبطولة الأفريقية أمام غريمة التقليدي النادي الأهلي.

وقال المدرس: "بنهني فريق الزمالك أبطال أفريقيا في اليد الكوماندوز اللي تأهلوا لكأس العالم للأندية بعد ما كسبوا الأهلي في النهائي".

وتمنى المدرس خسارة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلًا: "وطبعا إحنا كمصريين بنتمني للأهلي في نهائي أفريقيا إنه يخسر من الترجي ونتمنى فوز فريق الترجي العربي التونسي والكأس يروح لتونس البلد العربي الإفريقي الآسيوي الأوروبي الشقيق".

وتابع: "طبعا انتصارات أكتوبر شغالة وأن الأهلي دخل فيه 10 أجوان في 4 مباريات طبعًا هما دول حراس المنتخب اللي فاضحينا وبالمناسبة الأستاذ الجون العالمي شريف إكرامي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول حارس مرمى في العالم يدخل جون في مرماه برأسه بسم الله ما شاء الله ربنا يصونه".

الفيديو، الذي نشره مدرس يدعي سامح أسامة ويعمل مدرسًا للرياضيات، أثار حفيظة جمهور النادي الأهلي نظرًا لاستخدامه طابور الصباح في مهاجمة النادي وطالبوا من وزارة التربية والتعليم في التعليقات ضرورة محاسبة هذا المدرس وتحويله للتحقيق.