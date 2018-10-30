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معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى

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معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى
معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى

أمينة عبد العال

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أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حملة إعلانية لمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 علي أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، تجوب 69 منطقة في شوارع القاهرة الكبرى من خلال 3 خطوط.

حيث يفتح معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار أبوابه هذا العام في الفترة من 8 حتى 9 نوفمبر 2018 بقاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض في مدينة نصر، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار وتسويق الابتكارات وأصبح المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار في نوفمبر من كل عام، وذلك للعام الخامس على التوالي.

 وفى سؤال عن سر الإعلان عن المعرض من خلال أتوبيسات النقل العام وليس من خلال الفضائيات والإعلانات المدفوعة في الصحف، أجابت الأستاذة شيرين صبري المتحدث الإعلامي باسم أكاديمية البحث العلمي أن مواردنا محدودة ونسعى لتدبير مصروفات المعرض من خارج موازنة الدولة وفى نفس الوقت نريد الدخول مجاناً لكل المهتمين وتم اختيار هيئة النقل العام للوصول إلى كل المواطنين في الشارع المصري.

و تهدف الحملة للترويج وزيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والابتكار. ومن المتوقع أن يحضر معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام في نسخته الخامسة عدداً من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من 650 عارض من مصر والصين والدول العربية والإفريقية، وأكثر من 5000 زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما سيُعرض العديد من النماذج الأولية للابتكارات المتميزة من أكثر من 40 مكتب من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا.

يشارك 14 تحالف من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 50 مشروع من مشروعات التخرج، وما يقرب من 60 ابتكار من الابتكار المجتمعي للأفراد وعدد 17 شركة تكنولوجية ناشئة، وأكثر من 20 مشروع من مشروعات التعليم الفني، وعدد 15 مشروع من نماذج من مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 20 نموذج من جامعة الطفل، وتم إضافة هذا العام جناح تكنولوجيات المستقبل والذي يحتوي على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات المالية، وجناح الجهات الداعمة للابتكار والذي يحتوي على جهات التمويل والحاضنات والمسرعات التكنولوجية ومساحات العمل المشتركة ، صناديق الاستثمار، والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة.

وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة جنوب إفريقيا وبمشاركة عدة أمريكا والسودان، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والمغرب،ويأتي هذا المعرض ضمن فاعليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.


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بالصور.. معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى بالصور.. معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى بالصور.. معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى بالصور.. معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى بالصور.. معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى بالصور.. معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى


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