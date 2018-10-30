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"الوزراء": مصر فى المرتبة 75 بحوادث الطرق

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولى
مدبولى

متابعات- حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

المرور

حوادث الطرق

رخصة القيادة

اطلع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان على تقرير من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بعنوان "حوادث الطرق فى مصر أرقام وتوصيات".

وافاد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير يهدف إلى تحليل مؤشرات حوادث الطرق على المستوى العالمى والقومى، كما يضع بعض التوصيات العامة على مستوى النقاط الأكثر خطورة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرًا لسلامة الطرق وصلاحيتها الإنشائية خاصة فى ظل التوجه نحو إقامة عدد من المشروعات الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف سعد خلال بيان له أن أهم النتائج التى خرج بها التقرير تمثلت فى تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2017/2018 مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة، وذلك خلال عام 2016/2017، وفقا لتقرير التنافسية العالمي، لافتا إلى أن التقرير خلٌص إلى أن هناك انخفاضا مستمرا في أعداد الحوادث، حيث وصل هذا الانخفاض خلال عام واحد فقط إلى 24.6%.

 كما تضمن التقرير انخفاض معدلات خطورة الحوادث خلال عام 2017 لتصل إلى 1.6 حالة ما بين وفاة وإصابة لكل حادثة، مقارنة بحوالى 2.1 حالة عام 2014، ووفقا للتقرير تعتبر محافظة بنى سويف هى الأعلى من حيث نسبة حوادث السيارات فى النقاط الأكثر خطورة (التي يتكرر بها 3 حوادث فأكثر) لإجمالى حوادث السيارات بالمحافظة حيث بلغت النسبة 34.7%.

وأشار إلى أن محافظة دمياط هى الأعلى من حيث معدلات الخطورة للحادثة، تليها محافظات الفيوم، والقليوبية، وبنى سويف والقاهرة وشمال سيناء، كما أن محافظة سوهاج تعتبر من أقل المحافظات فى حوادث السيارات بنسبة 3.7 %، موضحا أنه تم حل مشاكل 73.6 % من النقاط الأكثر خطورة المتكررة والتى تم رصدها فى التقرير السابق ولم تظهر ضمن النقاط الحالية.

وأصدر عددا من التوصيات العامة، منها إعداد إستراتيجية شاملة للسلامة المرورية للحد من حوادث الطرق والآثار المترتبة عليها، وضرورة رفع الوعى وزيادة المعرفة بوجود رقم ساخن يمكن التواصل معه لطلب المساعدة أو للإبلاغ عن أية حوادث على الطرق، فضلا عن تنفيذ مبادرة لإدخال برامج السلامة المرورية فى المناهج لمختلف المراحل الدراسية نظرا لأن معظم الحوادث ترجع للعنصر البشرى بنسبة 79%.

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