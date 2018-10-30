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بروتوكول تعاون بين بنك ناصر و"فورى" لصرف المعاشات

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وكالات - حنان حمدتو

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وقع الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع أشرف صبري العضو المنتدب لشركة فوري دهب للخدمات الالكترونية، يتم بمقتضاه صرف المعاشات والمرتبات عن طريق الشركة.

وقال فاروق على الصفحة الرسمية للبنك بموقع "فيس بوك" إن هذه الخدمة الجديدة توفر الكثير من الوقت والعبء لأصحاب المعاشات والمرتبات وكل عملاء البنك من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات و طرق صرف المعاشات، حيث إن شركة فوري تعمل في مجال تزويد الشركات والهيئات بحلول اقتصادية للإيداع الإلكتروني للفواتير والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والشحن وصرف وإيداع الأموال ونظرًا لحرص البنك علي تقديم كل ما هو جديد ومتطور مع النظم الإلكترونية الحديثة لتتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.

وأشار إلى حرص البنك علي تقديم حلول غير تقليدية لعملائه، حيث قرر البنك الاستفادة من شركة فوري والتي تضم أكثر من 80 ألف منفذ بالإضافة إلى المنافذ المعتمدة والقنوات البنكية والمحافظ الالكترونية للبنوك و شركات الاتصال.

وأكد أن عدد مستحقي المعاشات المحولين للبنك يبلغ 359 ألف مستفيدا، كما يبلغ عدد من يتم تحويل مرتباتهم 127 ألف عميل.

وعن كيفية صرف العميل من خلال منافذ فوري، أوضح الدكتور شريف فاروف أنه ينبغي على العميل الراغب في ذلك التوجه إلي أي منفذ من منافذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الشخص الخاص به ويتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدي التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من شركة فوري.


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