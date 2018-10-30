» بالفيديو.. الناظر يحذر من أمر خطير بالصيدليات

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هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية
هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية

إيمان هاني

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حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، من تناول مجموعة البرد المنتشرة فى الصيدليات، قائلا: "أن مجموعة البرد بالصيدليات عبارة عن مجموعة من المسكنات لأي أسباب من البرد لذا قد تؤدى إلى تكسير إنزيمات بالمعدة.

وأضاف "الناظر"، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، هناك العديد من المسببات للبرد ولكل سبب علاج، لافتًا إلى أن بعض أدوية البرد في المجموعة قد تسبب الحساسية لبعض الأشخاص وتضطرهم إلى الدخول للعناية المركزة.

وتابع "أستاذ الأمراض الجلدية"، أن بعض أدوية الحساسية تتسبب في المشكلات لذا يجب إتباع إرشادات المريض، معقبا: "ما يسمي بمجموعة البرد تخريف وفي منتهي الخطورة".

شاهد الفيديو..

 

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