» ساويرس وصناع الخير يطلقان حملة "أولادنا في عنينا"

30 أكتوبر 2018 - 11:22 ص

انطلقت أولى فعاليات مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري وأمراض العيون بمحافظة سوهاج، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم إطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" للمرة الأولى بمدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بقرية الشهداء مركز العسيرات في محافظة سوهاج، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك في حضور الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة سابقا، وعدد من الشخصيات القيادية بمحافظة سوهاج.

وفي تصريح لها قالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، "يأتي الاهتمام بقطاع الصحة على رأس أولويات عمل المؤسسة منذ نشأتها باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية البشرية، لذلك نحرص على دعم هذه المبادرة كجزء من التزامنا بتحسين صحة ورفاهية الطلاب والطالبات المصريين، والعمل على نشر الوعي الصحي والتعليمي والبيئي في المجتمعات الأكثر تهميشا في مصر.

وأوضح زمزم أنه تم الكشف على 1080 من التلاميذ، وإجراء تحاليل أنيميا وسكر، وكشوفات على عيون التلاميذ، كما تم صرف 432 عبوة دواء، منها 218 أدوية أنيميا وسكر و214 عبوة لأمراض العيون، مشيرا إلى أن القافلة تعمل بدون التأثير على سير العمل الدراسي.

وأضاف زمزم أن مبادرة أولادنا في عنينا تساعد في مكافحة التسرب من التعليم، وذلك عن طريق علاج الأطفال من الأنيميا مما يزيد من قدرتهم على الاستيعاب وعمل عمليات الحول بالعين للأطفال مما يساعد على الحد من ظاهرة التنمر بالمدارس، مشيرا إلى أن صحة الاطفال محور أساسي للتعليم.