  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
الكرة

اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

محمد صلاح

شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"

صورة توضيحية

بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا

أرشيفية

بسبب الطابور.. طالب يضرب مدرسًا علقة موت

أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

أردوغان: هناك مسرحية لإنقاذ شخص ما بقضية "خاشقجى"

مجلس الدولة ينفي إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح" البخاري"

مجلس الدولة ينفى إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح "البخاري"

انتقام إثيوبي.. سد جديد على نهر النيل يهدد مصر

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

تونس

تفاصيل جديدة عن «انتحارية» تونس

محمود الخطيب

"القلعة الحمراء" تحتفل بـ"ميلاد الخطيب"

محاكمة

المشدد من 10 إلى 5 سنوات للمتهمين بـ"خلية الزيتون"

بسوهاج..

ساويرس وصناع الخير يطلقان حملة "أولادنا في عنينا"

الصفحة الأخيرة

مبادرة "أولادنا في عنينا"
مبادرة "أولادنا في عنينا"

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"معاك في المُُرة قبل الحلوة".. مبادرة لبيع البطاطس بـ5 جنيهات

#

ضبط طن لحوم فاسدة فى القليوبية

#

"أولادنا في عنينا" تواصل حملتها بالفيوم

#

شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس

انطلقت أولى فعاليات مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري وأمراض العيون بمحافظة سوهاج، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم إطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" للمرة الأولى بمدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بقرية الشهداء مركز العسيرات في محافظة سوهاج، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك في حضور الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة سابقا، وعدد من الشخصيات القيادية بمحافظة سوهاج.

وفي تصريح لها قالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، "يأتي الاهتمام بقطاع الصحة على رأس أولويات عمل المؤسسة منذ نشأتها باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية البشرية، لذلك نحرص على دعم هذه المبادرة كجزء من التزامنا بتحسين صحة ورفاهية الطلاب والطالبات المصريين، والعمل على نشر الوعي الصحي والتعليمي والبيئي في المجتمعات الأكثر تهميشا في مصر.

وأوضح زمزم أنه تم الكشف على 1080 من التلاميذ، وإجراء تحاليل أنيميا وسكر، وكشوفات على عيون التلاميذ، كما تم صرف 432 عبوة دواء، منها 218 أدوية أنيميا وسكر و214 عبوة لأمراض العيون، مشيرا إلى أن القافلة تعمل بدون التأثير على سير العمل الدراسي.

وأضاف زمزم أن مبادرة أولادنا في عنينا تساعد في مكافحة التسرب من التعليم، وذلك عن طريق علاج الأطفال من الأنيميا مما يزيد من قدرتهم على الاستيعاب وعمل عمليات الحول بالعين للأطفال مما يساعد على الحد من ظاهرة التنمر بالمدارس، مشيرا إلى أن صحة الاطفال محور أساسي للتعليم.


تقييم الموضوع:
شاهد.. حملة" اولادنا في عنينا" لمؤسسة ساويرس وصناع الخير بسوهاج شاهد.. حملة" اولادنا في عنينا" لمؤسسة ساويرس وصناع الخير بسوهاج شاهد.. حملة" اولادنا في عنينا" لمؤسسة ساويرس وصناع الخير بسوهاج شاهد.. حملة" اولادنا في عنينا" لمؤسسة ساويرس وصناع الخير بسوهاج شاهد.. حملة" اولادنا في عنينا" لمؤسسة ساويرس وصناع الخير بسوهاج شاهد.. حملة" اولادنا في عنينا" لمؤسسة ساويرس وصناع الخير بسوهاج


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تلميذان يمزقان جسد زميلهما داخل مدرسة فى البحيرة
» سيدة للمحكمة: "زوجي يمارس الشذوذ مع الكلاب"
» ساويرس وصناع الخير يطلقان حملة "أولادنا في عنينا"
» بالفيديو.. الناظر يحذر من أمر خطير بالصيدليات
» «حمامة» تنقذ 200 جندي أمريكي.. هذه هى القصة
» عمة شادى حرب تبعث رسالة دعم له بمحبسه
» "بشار" يتخذ إجراءً حاسمًا بشأن الفارين من الجيش السوري
» صهيونى يصرخ فى العرب: «وين دباباتكم»
» وزير قطاع الأعمال: "أنا صنايعي شركات"
» خبير طيران يكشف مفاجأة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» معلومات مثيرة عن الفتاة التي فجرت نفسها بـ"تونس"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس